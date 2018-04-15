Под Одессой иномарка столкнулась с отбойником: погиб ребенок, пострадали три человека
В Одесской области сегодня в результате ДТП погиб ребенок, еще трое человек госпитализированы.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 9.00 возле села Старые Маяки на трасе Киев-Одесса автомобиль Renault Logan, которым управляла женщина, столкнулся с отбойником.
В результате аварии на месте погиб один из пассажиров - мальчик, 2007 года рождения.
Еще трое пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Сама женщина-водитель от госпитализации отказалась.
На месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Напомним, 14 февраля в результате ДТП в Овидиопольском районе Одесской области три человека погибли, двое были госпитализированы с травмами.