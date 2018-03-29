На Донетчине загорелся детсад: эвакуировали почти сотню детей, сотрудница выпрыгнула из окна

Пострадала одна сотрудница детсада, выпрыгнувшая из окна, в результате с переломами костей таза ее госпитализировали в городскую больницу Бахмута.

Накануне в здании детского дошкольного учреждения в г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области произошел пожар.

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, возгорание произошло в одной из комнат на 2-м этаже.

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«До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человека персонала учреждения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из сотрудниц детсада, логопед-дефектолог, в стремлении как можно быстрее покинуть место пожара, выпрыгнула из окна 2-го этажа. В результате она получила переломы костей таза, ее госпитализировали в Центральную городскую больницу Бахмута.

Пожар ликвидирован, причину его возникновения и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты, добавили в ГСЧС.

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