"Ни один не отвечает нормам": архитектор рассказал, что кемеровская трагедия может повториться в любом ТРЦ Киева

Ни один из ТРЦ Киева не отвечает государственным строительным нормам и нормам подъезда пожарных машин.

Трагедия, произошедшая в Кемерово, может повториться в любом из 125 торговых центров Киева. Ни один из них не отвечает государственным строительным нормам.

Об этом на пресс-конференции заявил архитектор Виктор Глеба, передаёт LB.ua.

«Ни один из 125 торговых и развлекательных центров Киева не отвечает государственным строительным нормам. Это ключевой момент... Ни один из наших ТЦ, как и в Кемерово, не отвечает транспортным нормам подъезда пожарных машин», - заявил он.

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Согласно нормам пожароустойчивости, между капитальными стенами торгового центра должна быть площадь в 2,5 тыс. кВ м. Между капитальными стенами не должно быть алюминиевых и пенопластовых перегородок.

«Должны быть капитальные стены первого уровня пожарной устойчивости. Но ни одна из наших перегородок в супермаркете, гипермаркете или торговом центре не отвечает этим требованиям. Поэтому ни одна из перегородок в любом украинском ТЦ не выстоит дольше 15 минут, если будет пожар. И как сработает капельно-воздушная сигнализация, уже не имеет смысла. Человек просто задохнётся от токсических выбросов горения пластика и других материалов, применение которых запрещено в ТЦ, но они у нас используются повсеместно», - подчеркнул он.

Поэтому, по оценкам архитектора: любой столичный ТЦ «может повторить Кемерово».

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.