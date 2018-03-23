В Киеве 25-летний мужчина провез на капоте патрульного после неудачной попытки обменять поддельные доллары

10:54, 23 марта 2018
Происшествия
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Фото kyiv.gp.gov.ua

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные – высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился наутек, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения. Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал их поступления.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве водитель пытался убежать от патрульных и заехал в департамент полиции, сломав шлагбаум.

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Теги: #обменники#криминал в Киеве