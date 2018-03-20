Полиция второй раз за полгода выдворила из Украины "вора в законе" по кличке "Профессор"

"Профессор" из Грузии организовывал "сходки", в основном для угонщиков автомобилей и лиц, занимающихся кражами из транспортных средств.

В Киеве второй раз за полгода задержали 26-летнего уроженца Грузии, "вора в законе" по кличке "Профессор", который постоянно живет в Турции. Об этом 20 марта сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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"Во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в уголовном мире. При этом "Профессора" больше всего интересовали группы угонщиков автомобилей и лица, которые занимались кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В сентябре 2017 года "Профессора" уже задерживали сотрудники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию с запретом въезда на три года. Вскоре злоумышленник незаконно вернулся в Киев, где планировал больше внимания "уделить" автомобильным ворам.

"Профессора" во второй раз сопроводили до самолета, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете его въезда на территорию Украины сроком на три года.

Как сообщал УНИАН, в феврале из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский".