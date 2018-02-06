Из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский"

В настоящее время он выдворен за пределы страны с запретом въезда на три года.

В Киеве задержан криминальный авторитет по прозвищу «Гега Озургетский», который должен был руководить организованными преступными группировками на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, также задержаннный намеревался «перераспределить сферы влияния» с другими криминальными авторитетами.

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Полицейские задержали «вора в законе» на проспекте Глушкова (Голосеевский район), реализуя недавно полученную оперативную информацию.

«Он - 42-летний уроженец Грузии, живет в Греции, где его «короновали» в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, затем перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Отмечается, что задержанный пытался привлечь к противоправной деятельности как можно больше молодежи, чтобы сохранить и развивать уголовные традиции.

В настоящее время он лишен гражданства Украины и выдворен за пределы Украины с запретом въезда на три года.

Ранее в Одессе задержали иностранного "вора в законе".