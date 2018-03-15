В Одесской области ночью сожгли Jaguar депутата (видео)

Автомобиль восстановлению не подлежит, в "Самопомочи" случившееся назвали попыткой давления.

В городе Черноморске Одесской области в ночь на 15 марта неизвестные сожгли автомобиль лидера Одесской областной организации партии «Самопомич», главы одноименной фракции в Черноморском городском совете Ивана Смиренского.

Об этом УНИАН сообщил сам потерпевший, отметив, что случившееся связывает со своей депутатской деятельностью.

«Других причин не вижу. Честно работаю, долгов нет. Раньше каких-либо угроз ни от кого не поступало. Поджог выгоден тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Чорморске», - рассказал Смиренский.

По его словам, ночью неизвестные перелезли через забор – во двор его частного жилого дома, где был припаркован его автомобиль Jaguar. Они облили иномарку горючей жидкостью и подожгли. Затем, забрав лестницу, при помощи, которой перелезли через забор, скрылись с места происшествия.

Автомобиль восстановлению не подлежит.

В «Самопомочи» случившееся назвали попыткой давления.

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«Ночью сожгли автомобиль главе нашего Одесского областного отделения - Ивану Смиренскому, депутату Черноморского городского совета. Это уже 5-й поджог авто местных депутатов за 2 года», - отметили в партии.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям УНИАН подтвердили факт возгорания авто в Черноморске на улице Набережной, уточнив, что сообщение о ЧП поступило примерно в 3.30.

В Главном управлении Нацполиции в области факт обращения к правоохранителям также подтвердили.

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