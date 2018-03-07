В Киеве на оживленном проспекте неизвестные взорвали две гранаты, есть пострадавшие - СМИ (видео, фото)

В результате инцидента на Броварском проспекте сгорел автомобиль "Тойота Камри".

В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" неизвестные бросили две гранаты, которые сдетонировали.

Об этом на странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

В результате инцидента сгорел автомобиль "Тойота Камри", преступники скрылись.

"Жесть в Киеве на лесной: взорваны две гранаты, сгорела Тойота Камри, есть пострадавшие, двое бандитов скрылись в направлении Броваров", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что полиция объявила "план перехват", а сам Броварской проспект перекрыт в направлении Броваров.

"Окончательное число пострадавших на данный момент - не известно. Точно знаем, что осколком ранен 1 человек, ему оказывают помощь", - пишет dtp.kiev.ua.

В свою очередь, "Киев оперативный" сообщает, что на Броварском проспекте на ходу загорелся автомобиль.

При этом издание добавляет, что по словам очевидцев, "произошёл взрыв, сразу после которого двое молодых людей в синей камуфляжной форме скрылись в сторону города Бровары".