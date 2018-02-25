Теплоснабжение в Харькове обещают восстановить к полудню 26 февраля

По словам чиновников, коммунальные службы определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

В Харькове чиновники обещают завершить ремонтные работы и восстановить теплоснабжение города до полудня 26 февраля.

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Об этом заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает «Радио Свобода».

«Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключен. Постепенно включается жилищный фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то уже завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом», – сказал он.

По его словам, коммунальные службы определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

При этом мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города.

По данным первого заместителя председателя ГСЧС Украины Олега Мельчуцкого, по состоянию на 17:00 25 февраля без централизованного теплоснабжения в Харькове остаются 81 многоквартирный дом; 5 медицинских заведений; 5 детских садов и 4 школы в Немишлянском районе Харькова.

Ранее в ГСЧС прогнозировали, что теплоснабжение Харькова восстановят к 18:00 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля примерно в 15.00 в Немышлянском районе Харькова из-за длительной эксплуатации произошел прорыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм. В результате аварии без теплоснабжения остались 666 объектов жилищной и социально-бытовой сферы в двух районах города. Впоследствии произошли повторные прорывы: в 21.00 24 февраля, в 2.00, в 5.00 и в 9:18 25 февраля. Утром 25 февраля сообщалось о возобновлении теплоснабжения 522 зданий.

По последней информации, без отопления остаются 81 многоквартирный дом, 5 медицинских учреждений, 5 детских садов и 4 школы.