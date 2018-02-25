Харьков обогревают воздушными тепловыми пушками, отопление обещают вернуть к вечеру

Температура в квартирах домов, которые остались без отопления, составляет 15 – 18 градусов тепла.

В Харькове на время восстановления теплоснабжения для обогрева медицинских учреждений и детского дома используют воздушные тепловые пушки.

Об этом 25 февраля сообщил вице-премьер, глава Минрегионстроя и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по вул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ", - сообщил Зубко.

По его словам, также проводится поквартирный обход, температура в помещениях составляет около +15...+ 18.

"Регламентные работы на основной линии теплоснабжения не проводились с 1973 года, из-за чего постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - отметил вице-премьер.

В то же время сообщается, что теплоснабжение 145 объектов жилой и социально-бытовой сферы Харькова, которые из-за аварии на теплосети остались без отопления, планируется восстановить ориентировочно в 18:00.

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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 25 февраля, в 09:18 произошел повторный прорыв трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15, и ул. Благодатная, 3.

В результате аварии без теплоснабжения остаются 145 объектов жилой и социально-бытовой сферы: 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и один детский дом.

«Для обогрева детского дома задействованы 4 тепловые пушки. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское шоссе, 264. Подготовлен для обогрева жителей микрорайона спортивный зал школы №14, что по ул. Амосова, 30», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, пока температура в квартирах домов, оставшихся без отопления, составляет 15-18 градусов тепла.

«Ориентировочное время возобновления теплоснабжения - 18:00», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, примерно в 15.00, в Немышлянском районе Харькова из-за длительной эксплуатации произошел прорыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм. В результате аварии без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. Впоследствии произошло еще три повторных прорыва: в 21.00 24 февраля, в 2.00 и в 5.00 25 февраля. По состоянию на утро воскресенья, 25 февраля, без отопления оставались 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, восстановлено теплоснабжение в 522.