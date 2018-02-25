Авария в Харькове: без тепла остаются около сотни многоэтажек, больницы, школы и садики

Из-за аварии на теплосети в городе состоится заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

В Харькове в связи с аварией на системах теплоснабжения, в результате которой без отопления остались более 600 объектов жилищной и социально-бытовой сферы, состоится заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в город для координации работ по ликвидации последствий аварии вылетели заместитель министра Эдуард Кругляк и первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий.

«Для ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, случившейся в районе медгородка в Харькове, в город вылетели заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель председателя ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий. Под их руководством будет проведено заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям», - сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он уточнил, что Кругляк будет координировать техническо-ремонтные вопросы по восстановлению систем жизнеобеспечения, Мельчуцкий - вопросы оказания необходимой помощи пострадавшим.

Как сообщил вице-премьер на своей странице в Facebook, в городе уменьшилось количество многоэтажек и учреждений, которые остаются без централизованного теплоснабжения.

По его словам, по состоянию на 16:00 воскресенья, 25 февраля, без тепла остаются 81 многоэтажка, пять больниц, пять детских садов, два внешкольных учреждения и четыре школы. Всего – 97 объектов.

"Ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной. Это необходимо для подстраховки на тот случай, если возникнут непредвиденные порывы на одной из линий. Системы елктро-, газо-и водоснабжения объектов работают в штатном режиме", - написал вице-премьер.

Оперативный штаб решил развернуть четыре пункта обогрева на базе школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение. Подготовлено шесть мобильных пунктов обогрева.

Также в воскресенье будет принято решение относительно учебного процесса в школах.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, примерно в 15.00, в Немышлянском районе Харькова из-за длительной эксплуатации произошел прорыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм. В результате аварии без теплоснабжения остались 666 объектов жилищной и социально-бытовой сферы в двух районах города. Впоследствии произошло еще три повторных прорыва: в 21.00 24 февраля, в 2.00 и в 5.00 25 февраля. По состоянию на утро воскресенья, 25 февраля, без отопления оставались 144 объекта жилищной и социально-бытовой сферы в двух районах города, восстановлено теплоснабжение в 522.