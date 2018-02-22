На Львовщине разбили памятную табличку польскому королю

Табличку разбили на месте будущего памятника Яну III Собескому.

В райцентре Яворов Львовской области неизвестные злоумышленники разбили табличку, установленную на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, 21 февраля в полицию поступила информация о том, что в ночь на 21 февраля неизвестные повредили таблицу с надписью «Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собескому, старосте города Яворов, командующему польско-украинскими силами, разбившими турок под Веной», которая была установлена на камне на ул. Львовской в Яворове.

«Полиция по данному факту проводит проверку», - отметила Добровольская.

Справка УНИАН. Ян III Собеский (17 августа 1629 - 17 июня 1696) - король польско-литовского государства - Речи Посполитой с 1674 года. Похоронен в Кракове. Его считают национальным героем Польши.

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21 мая 1674 года Яна Собеского избрали королем Польши, он взял титул Ян III. Большие торжества состоялись в Яворове 15 июня 1678 года по случаю крещения в местном приходском костеле королевича Александра. Сегодня в храме находится свидетель этих событий - образ св. Анны, отреставрированный краковскими мастерами и возвращенный костелу Свв. Петра и Павла как историческая ценность.

Ян III Собеский был тесно связан с Яворовом, сначала он был старостой города, а позже Яворов стал одной из королевских резиденций Собеского.

19 ноября 2013 года депутаты Яворивского городского совета, по просьбе членов Общества польской культуры Львовской области, приняли решение об установке памятника польскому королю Яну III Собескому в сквере напротив костела.

11 сентября 2015 года в городе Яворов в рамках международной научно-популярной конференции с участием делегации из Польши и римско-католического и греко-католического духовенства состоялось освящение камня на месте будущего памятника и мемориальной доски королю Яну III Собескому.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бандитскую группу "Торпеда", которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине. Банда причастна к, по меньшей мере, 9 преступлениям, направленным на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов - осквернение синагоги, подрыв консульства Польши, теракты с гранатами в День независимости и прочее.