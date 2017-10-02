Задержанные участники банды "Торпеда" устроили взрывы в консульстве Польши и у Кабмина на День Независимости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-«регионалами». Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам министра, при задержании этой группы были изъяты гранаты и специальное взрывное устройство с газовым баллоном. «Мы имеем прямые доказательства - это образцы и анализы ДНК, показания самих задержанных и материалы анализа и фиксации людей на месте преступления - (причастности - УНИАН) этой бандитской группы к, минимум, 9 преступлениям ... преступления были на почве разжигания ксенофобии и межнациональной розни», - добавил Аваков.

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Аваков в Facebook пояснил, к каким именно преступлениям причастны участники банды:

- в городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись;

- в городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой;

- в городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в Посольство США;

- в городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу;

- в городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши;

- в Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева;

- в Киеве,на ул. Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий;

- в городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль;

- группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

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