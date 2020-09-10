Вакцины от COVID-19 будут транспортировать автомобилями, самолетами и морскими судами.

Транспортировка вакцин от коронавируса может стать вызовом века, если политики не подготовятся к нему заранее.

Об этом говорится в материале Euractiv.

Перевозка лекарств должна происходить в условиях контролируемой температуры и за определенный промежуток времени, чтобы вакцины были эффективными в борьбе с COVID-19.

«Безопасная доставка вакцин от COVID-19 станет миссией столетия для мировых авиаперевозчиков. Но это не произойдет без четкого и заблаговременного планирования. И сейчас для этого самое время», – пояснил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуниак.

Сейчас – из-за введенного странами карантина – авиаперевозки работают не на полную. Это серьезно повлияло на грузоподъемность лайнеров.

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По данным IATA, доставка первой дозы вакцины от COVID-19 для почти 7,8 миллиарда людей потребует более 8 тысяч Jumbo Jet 747. Сейчас в эксплуатации чуть более 400 таких самолетов по всему миру.

Также существует и проблема безопасности. Специалисты опасаются фальсификаций и краж этого ценного товара, который планируют поставлять всем странам мира.

Однако вакцины от COVID-19 будут транспортировать и наземным, и водным транспортом, что серьезно осложнит разработку логистической схемы. На что, конечно, будут влиять и так называемые "закрытые границы" в рамках введенного странами карантина.

Поэтому Еврокомиссия уже призвала членов ЕС подписывать общие положения по пограничным мерам, чтобы согласовать подход блока к критериям карантина и поездок.

"Если границы будут закрытыми – план по доставке вакцин будет сорван", – подытожил Александр де Жуньяк.

Вакцина от коронавируса: что сейчас известно

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Перевод: Яна Ставская