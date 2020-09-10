Транспортировка вакцин от коронавируса может стать вызовом века, если политики не подготовятся к нему заранее.
Об этом говорится в материале Euractiv.
Перевозка лекарств должна происходить в условиях контролируемой температуры и за определенный промежуток времени, чтобы вакцины были эффективными в борьбе с COVID-19.
«Безопасная доставка вакцин от COVID-19 станет миссией столетия для мировых авиаперевозчиков. Но это не произойдет без четкого и заблаговременного планирования. И сейчас для этого самое время», – пояснил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуниак.
Сейчас – из-за введенного странами карантина – авиаперевозки работают не на полную. Это серьезно повлияло на грузоподъемность лайнеров.
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По данным IATA, доставка первой дозы вакцины от COVID-19 для почти 7,8 миллиарда людей потребует более 8 тысяч Jumbo Jet 747. Сейчас в эксплуатации чуть более 400 таких самолетов по всему миру.
Также существует и проблема безопасности. Специалисты опасаются фальсификаций и краж этого ценного товара, который планируют поставлять всем странам мира.
Однако вакцины от COVID-19 будут транспортировать и наземным, и водным транспортом, что серьезно осложнит разработку логистической схемы. На что, конечно, будут влиять и так называемые "закрытые границы" в рамках введенного странами карантина.
Поэтому Еврокомиссия уже призвала членов ЕС подписывать общие положения по пограничным мерам, чтобы согласовать подход блока к критериям карантина и поездок.
"Если границы будут закрытыми – план по доставке вакцин будет сорван", – подытожил Александр де Жуньяк.
Вакцина от коронавируса: что сейчас известно
- Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины против коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.
- Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных к клиническим испытаниям разрабатываемую в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего в списке 33 вакцины из 19 стран мира.
- Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 лет, пишет Reuters.
- Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения. Еще 42% украинцев заявили, что не собираются делать прививки.
- У разработанных в России и Китае вакцин от коронавируса нашли общий потенциальный недостаток: они основаны на вирусе простуды, что снижает их эффективность, говорят эксперты.
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