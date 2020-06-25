Ученые разработали скотч для склеивания внутренних органов человека

Медицинский скотч протестировали на различных образцах органов, включая сердце, легкие и кишечник свиньи.

Ученые из Массачусетского технологического института разработали специальный раствор, благодаря которому медицинский скотч можно снять подобно пластырю или отрегулировать его положение во время операции.

Об этом сообщает MitNews.

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Клейкий материал изготовлен из биосовместимых полимеров, а особую прочность с белками на поверхности ткани создает вещество N-гидроксисукцинимид. Растворяющая жидкость создана из антиоксиданта глутатиона и бикарбоната натрия.

"Это похоже на безболезненный пластырь для внутренних органов", - рассказал ученый Сюаньхэ Чжао.

Медицинский скотч, положение которого можно регулировать, прошел тестирование на различных образцах органов, включая сердце, легкие и кишечник свиньи.

"Эксперименты показали, что независимо от длительности склеивания тканей можно было отделить их друг от друга примерно в течение пяти минут без повреждений", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, ученые изобрели "живой пластырь" для сердца, который поможет пережить приступ

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