В России хотят начать испытание вакцины от коронавируса на детях

Отмечается, что Россия в течение полугода может начать испытания на детях вакцины от коронавируса.

В России в течение полугода может начаться испытание собственной детской вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург информагентству ТАСС.

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По его словам, перед началом испытания вакцины на детях надо проверить ее эффективность на взрослых.

"Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект", – сказал Гинцбург.

Он добавил, что исследования на детях также будут проходить поэтапно и в разных возрастных группах.

Известно, что российская вакцина проходит третью фазу испытаний, которая займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 августа в России обнаружили 861 423 случая инфицирования коронавирусом, 14 351 человек умер, 661 471 человек выздоровел.

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