Стало известно, когда Путин последний раз встречался c премьером, который заболел Covid-19
23:15, 30 апреля 2020Зарубежные новости
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Путин встречался с премьером Мишустиным на совещании по экономическим вопросам 24 март.
REUTERS
Премьер-министр России Михаил Мишустин последний раз лично встречался с Владимиром Путиным 24 марта.
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Соответствующую дату назвал в Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
По его информации, глава государства, премьер, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов встречались на совещании по экономическим вопросам.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что у него выявили коронавирус.
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы правительства на период его болезни.
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