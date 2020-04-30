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Стало известно, когда Путин последний раз встречался c премьером, который заболел Covid-19

23:15, 30 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Соответствующую дату назвал в Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

По его информации, глава государства, премьер, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов встречались на совещании по экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что у него выявили коронавирус.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы правительства на период его болезни. 

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