Ученые выяснили, что пессимисты умирают раньше

Ученые выяснили, что люди, которые сильно пессимистично настроены в отношении будущего, чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин, но не от рака.

Новая работа Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer показала, что люди, которые сильно пессимистично относятся к будущему, подвергаются большему риску умереть раньше, чем те, кто предпочитает менее негативные оценки. Однако оптимизм продолжительность жизни не увеличивает.

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Как сообщает medikforum, ведущий исследователь, доктор Джон Уитфилд из группы генетической эпидемиологии QIMR Berghofer, рассказал, что участники исследования, которые получили высокую оценку пессимизма в опроснике, скорее всего, умрут на два года раньше, чем те, у кого данная оценка низкая.

«Мы обнаружили, что люди, которые сильно пессимистично настроены в отношении будущего, чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин, но не от рака», - рассказывает доктор Уитфилд. «Оптимистические оценки, с другой стороны, не показали значимой связи со смертью, ни положительной, ни отрицательной».

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