В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В обращении ВОЗ к мировому сообществу говорится, что необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - отметили в организации.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

Пандемия коронавируса в мире

Напомним, сейчас в мире активно распространяется пандемия коронавируса и уже началась вторая волна COVID-19. В то же время в Украине второй день подряд фиксируют около 10 тысяч новых случаев заражения.

Однако, Кабмин Украины не рассматривает сейчас введение тотального карантина.

Вместе с тем Минздрав опроверг введение в Украине "черной" зоны карантина.

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Автор: УНИАН