Science: Искусственные антитела смогут лечить от COVID-19 еще до появления вакцины

Ученые говорят, что антитела могут быть эффективным способом борьбы с коронавирусом, но достаточно дорогим.

Мир затаил дыхание из-за высоких ставках в гонке разработки вакцины против коронавируса. Но не менее критическое соревнование продолжается в процессе производства целевых антител, которые могут дать мгновенное усиление иммунитета против возбудителя болезни.

Клинические испытания этих моноклональных антител, которые способны как предотвратить заражение, так и помочь в лечении COVID-19, уже ведутся. Их эффективность может быть доказана в следующие несколько месяцев. И вполне возможно, что такие антитела будут доступны еще до завершения испытаний вакцин, - пишет Science.

"Если кто-то был бы готов поспорить, то ему следовало бы сделать ставку на то, что ответ о моноклональных антителах появится раньше, чем ответ о вакцинах", - сказал председатель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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"Антитела могут стать важным мостом, прежде чем появится вакцина", - сказал президент Eli Lilly Аджей Нирула. Его компания инвестирует в разработку таких антител.

Издание пишет, что они, скорее всего, будут более эффективными в борьбе с коронавирусом, чем доступные сейчас лекарства, такие как remdesivir и dexamethasone. Антитела могут защитить, прежде всего, медиков, которые рискуют заразиться, ухаживая за пациентами с тяжелыми формами COVID-19 в больницах.

Однако, производство моноклональных антител требует линий массового выращивания B-клеток в биореакторах. Поэтому существуют опасения, что такое средство лечения будет дорогим и не широко доступным. 15 июля компании Eli Lilly, AbCellera, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Genentech и Amgen вместе обратились в Департамент юстиции США с запросом, будет ли нарушением антимонопольного законодательства, если они будут делиться информацией о производстве своих моноклональных антител для "расширения и ускорения производства".

Вскоре после начала пандемии исследователи фармакологической индустрии и в научных кругах начали работу по идентификации, разработке, улучшению и проведению лабораторных испытаний моноклональных антител против SARS-CoV-2. Большинство из них цепляются к так называемым "шипам" вируса, с помощью которых он заражает человеческие клетки. Таким образом, антитела нейтрализуют вирус.

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29 мая компании Eli Lilly и AbCellera запустили первые испытания моноклональных антител на людях. На первом этапе ученые проверяли, будут ли антитела безопасными для организма госпитализированных пациентов с COVID-19. Также компании Junshi Biosciences и Regeneron начали испытания своих коктейлей из трех моноклональных антител, способных бороться с Эболой.

"Во время испытаний мы сможем увидеть сигналы об эффективности очень быстро", - сказала глава программы "Платформа по предотвращению пандемий" (P3) в Агентстве передовых оборонных исследовательских проектов Эми Дженкинс. Ее организация в течение 2 лет инвестировала в ускорение разработки моноклональных антител для борьбы с пандемиями.

Дженкинс отказалась давать четкий прогноз относительно того, когда такое средство лечения станет доступным. Но, по ее словам, это может произойти в ноябре или декабре "в случае реалистичного или даже консервативного сценария". Science пишет, что в таком случае антитела будут доступны раньше, чем любая вакцина.

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Кристос Киратсус из компании Regeneron объяснил, что во время испытания вакцин приходится ждать несколько недель, пока иммунная система добровольцев даст надлежащий ответ на инъекцию. А потом понадобится еще несколько недель для проверки защиты от SARS-CoV-2. Поэтому испытания вакцин требуют много времени и большого количества участников. Зато испытания антител, по словам Киратсуса, все происходит значительно быстрее.

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