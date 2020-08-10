Дети чаще выбирают нездоровую пищу, если родители делают то же самое

Согласно выводам исследования, то, как родители выбирают пищу дома, влияет на выбор продуктов, которые их дети делают самостоятельно.

Новое исследование показывает, что формирование отношения детей к здоровой пище происходит не только на фоне того, что им дают родители, но также на фоне отношения взрослых к здоровому питанию.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Public Policy & Marketing, изучалась основная динамика пищевых предпочтений родителей и то, как они передаются детям на примере семейного обеда, передает medikforum.

«Если родители предпочитают сладкие, жирные и соленые продукты, то это влияет на количество нездоровой пищи, которую они дают детям в течение недели, и, в свою очередь, это влияет на предпочтения детей относительно еды», - рассказывает глава исследования Т. Беттина Корнуэлл. «Мы обнаружили, что регулярное предложение детям от трех до пяти лет нездоровой пищи влияет на их предпочтения в отношении вкусов. Это также снижает их желание есть овощи».

Общие выводы, по словам Корнуэлл, ясны: то, как родители выбирают пищу дома, влияет на выбор продуктов, которые их дети делают самостоятельно.

Как сообщал УНИАН.Здоровье, ученые выяснили, что дети и взрослые имеют разное восприятие сладости. Дети и подростки отдают предпочтение более концентрированному уровню сладости, по сравнению со взрослыми.

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