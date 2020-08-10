Дети чаще выбирают нездоровую пищу, если родители делают то же самое
Новое исследование показывает, что формирование отношения детей к здоровой пище происходит не только на фоне того, что им дают родители, но также на фоне отношения взрослых к здоровому питанию.
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В исследовании, опубликованном в Journal of Public Policy & Marketing, изучалась основная динамика пищевых предпочтений родителей и то, как они передаются детям на примере семейного обеда, передает medikforum.
«Если родители предпочитают сладкие, жирные и соленые продукты, то это влияет на количество нездоровой пищи, которую они дают детям в течение недели, и, в свою очередь, это влияет на предпочтения детей относительно еды», - рассказывает глава исследования Т. Беттина Корнуэлл. «Мы обнаружили, что регулярное предложение детям от трех до пяти лет нездоровой пищи влияет на их предпочтения в отношении вкусов. Это также снижает их желание есть овощи».
Общие выводы, по словам Корнуэлл, ясны: то, как родители выбирают пищу дома, влияет на выбор продуктов, которые их дети делают самостоятельно.
Как сообщал УНИАН.Здоровье, ученые выяснили, что дети и взрослые имеют разное восприятие сладости. Дети и подростки отдают предпочтение более концентрированному уровню сладости, по сравнению со взрослыми.
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