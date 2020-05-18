Ученые убеждены, что ношение маски может помочь COVID-19 проникнуть в мозг

Вирус концентрируется и циркулирует в носовых проходах.

Новые данные свидетельствуют о том, что ношение маски для лица может помочь коронавирусу проникнуть в мозг и создать большую угрозу для здоровья.

Об этом говорится на Science Times, пишет ТСН.

Читайте такжеВ США ученые назвали альтернативу маскам для защиты от коронавируса

Бывший нейрохирург, доктор Рассел Блейлок, предупреждает, что маски для лица не могут полностью защитить человека от заболевания и заражения патогенами. Он добавляет, что это также может нести серьезную угрозу для здоровья, потому только больные люди должны носить маски для лица.

С начала пандемии коронавируса люди всюду носили защитные средства, такие как маски и перчатки. Клиника Кливленда утверждает, что перчатки не защищают от вирусов и не позволяют вам прикасаться ко всему, что находится в пределах досягаемости. Однако микробы, которые попадают в ваши перчатки, могут переноситься на все другие поверхности, которых вы касаетесь.

Теперь, даже маски для лица сталкиваются с той же критикой. Доктор Блейлок говорит, что вирусам, что выдыхаются, маска не дает шанс вырваться. Он говорит, что вирус будет дальше концентрироваться и циркулировать в носовых проходах и в конце может попасть в мозг.

Комиссия по контролю и профилактике заболеваний ранее советовала только больным носить защитные маски, но позже рекомендовали всем носить его, поскольку выяснилось, что некоторые из них могут быть бессимптомными носителями вируса.

В нескольких исследованиях изучали опасность ношения лицевой маски, особенно в течение длительного времени. Они включают повышение сопротивления дыхательных путей, накопление углекислого газа, гипоксию или недостаточное снабжение кислородом, головные боли и даже другие опасные для жизни осложнения.

В исследовании, проведенном Национальной университетской больницей Тайваня, было выявлено, что использование масок N-95 у медицинских работников вызывает гипоксемию, низкий уровень кислорода в крови и гиперкапнию и другие осложнения.

В другом исследовании сообщалось о появление головной боли у медицинских работников, которые используют ту же защитную маску для лица. Также было выявлено, что беременные женщины в масках N-95 имеют проблемы с дыханием, связанные с использованием маски.

Исследователи предполагают, что преимущества использования масок N95 для предотвращения сокращению инфекционных заболеваний должны быть сопоставлены с возможными респираторными последствиями, связанными с длительным использованием масок N95.

Новые данные показывают, что в некоторых случаях коронавирус может проникать в мозг. В случае ношения маски вирусам, выпущенным после окончания срока годности, не будет предоставлена возможность бежать, и они будут дальше собираться в носовых проходах. Это позволяет вирусу проникать в обонятельные нервы и путешествовать дальше, достигая мозга.

По словам доктора Блейлока, не стоит нападать или критиковать здоровых людей, которые не носят масок, поскольку исследования показывают, что это может быть мудрым выбором в конце концов.

Читайте также: