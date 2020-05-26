Путин заявил, что пик распространения COVID-19 в России пройден

На сегодняшний день в России выявлено 362 тыс. 342 случая коронавируса. Умерли 3 тыс. 807, выздоровели 131 тыс. 129 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что пик распространения COVID-19 в России пройден.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил по итогам рабочей встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Надо сказать, что мы сейчас от них (от других стран – УНИАН) тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире», - заявил Путин.

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Он поблагодарил военных специалистов, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России, по официальным данным, выявлено 362 тыс. 342 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 3 тыс. 807 летальных исходов, выздоровели 131 тыс. 129 человек.

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