Коронавирус в России: число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тысячам человек

Общее число инфицированных COVID-19 составило 99399 человек.

По состоянию на утро 29 апреля в России выявлен 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — это на 570 человек меньше, чем сутки назад.

Общее число инфицированных составило 99399 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+2220 человек за сутки), Подмосковье (+686), Петербурге (+290), Нижегородской области (+131), Северной Осетии (+121) и Брянской области (+115).

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За минувшие сутки умерли еще 108 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 972 человека.

Выздоровели 10286 человек (+1830 человек за сутки).

Всего в России проведено свыше 3,3 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+164,4 тысячи тестов за последние сутки).