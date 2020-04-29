Коронавирус в России: число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тысячам человек
По состоянию на утро 29 апреля в России выявлен 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — это на 570 человек меньше, чем сутки назад.
Общее число инфицированных составило 99399 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Больше всего заболевших в Москве (+2220 человек за сутки), Подмосковье (+686), Петербурге (+290), Нижегородской области (+131), Северной Осетии (+121) и Брянской области (+115).
Читайте такжеПутин продлил карантин в РФ до 11 мая
За минувшие сутки умерли еще 108 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 972 человека.
Выздоровели 10286 человек (+1830 человек за сутки).
Всего в России проведено свыше 3,3 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+164,4 тысячи тестов за последние сутки).
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире