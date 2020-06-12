В Молдове после смягчения карантина зафиксировали антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Власти заверяют, что ситуация в стране под контролем.

В Молдове накануне зафиксировали новый антирекорд случаев инфицирования COVID-19 - вирус выявили у 406 человек.

Как сообщает point.md, об этом заявили в Минздраве республики.

По информации ведомства, за минувшую ночь в стране умерли семь человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число больных в стране составляет 10727 человек. Выздоровели 6229 граждан Молдовы, а скончались 382 человека.

Президент страны Игорь Додон заявил, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, а возвращать режим ЧП в Молдове не будут.

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"За последние два дня антирекорд был зарегистрирован не только в Молдове. Это произошло потому, что были сняты ограничения на некоторые виды экономической и социальной деятельности: открытие рынков, торговых центров, ресторанов. Вчера во всем мире количество случаев было рекордным. Ситуация очень серьезная как в Молдове, так и в мире", - заявил он.

Додон отметил, что большое количество случаев заражения является следствием того, что молдаване не соблюдают правила безопасности.

Как сообщал УНИАН, Словакия и Молдова с 1 июня возобновили работу шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

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