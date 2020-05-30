В то же время венгерская сторона отложила запланированное на сегодня начало работы четырех пунктов пропуска. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Словакия и Молдова с 1 июня возобновляют работу шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы о возобновлении пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны», - говорится в сообщении.

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Так, пограничное ведомство Словацкой Республики с 1 июня планирует возобновить работу таких пунктов пропуска: «Вышне Немецке» (с украинской стороны - «Ужгород») только для легкового и грузового автомобильного сообщения; «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный») в полном объеме; «Вельке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») в полном объеме с 08.00 до 20.00.

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска «Крива» (с украинской стороны - «Мамалыга»), «Мирное» (с украинской стороны - «Табаки») и «Бричень» (с украинской стороны - «Росошаны»).

В то же время венгерская сторона ранее рассматривала вопрос возобновления к утру 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны «Лужанка», «Вилок», «Звонковое» и «Косино»), заявила, что этот вопрос откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства, с 29 мая дополнительно возобновлена работа 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны. В то же время, пункты пропуска, расположенные на границе с сопредельными странами, могут полноценно функционировать только при условии возобновлении пропуска с обеих сторон границы.

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