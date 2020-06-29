"О завершении речь не идет": в ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
В мире ускоряется заболеваемость коронавирусной болезнью.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус во время брифинга, передает ТСН.
По его словам, пока о завершении пандемии речь не идет.
"Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. Ему еще есть где развернуться. Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась", - считает Гебрейесус.
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Он подчеркнул, что введенные в различных странах мира ограничения позволили притормозить развитие коронавируса, но не остановили распространение болезни полностью. Кроме того, ситуация осложнилась из-за восстановления социальной жизни
Гебрейесус напомнил, что 30 июня исполнилось полгода с момента первых сообщений о распространении вируса в китайском городе Ухань. Он уточнил, что за шесть месяцев число подтвержденных случаев заражения в мире достигло десяти миллионов, а умерли от осложнений COVID-19 уже 500 тысяч инфицированных.
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К слову, на этой неделе ВОЗ созовет вторую встречу для оценки прогресса в исследованиях и разработке средств борьбы с коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, более 60% украинцев считают, что количество новых больных COVID-19 в Украине еще будет расти - об этом свидетельствуют результаты опроса.
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