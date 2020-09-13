За последнюю неделю во Франции были госпитализированы 2 тысячи 432 человека.

Во Франции за последние сутки зарегистрирован 10 тысяч 561 новый подтвержденный случай COVID-19, что стало новым антирекордом для страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Франции.

В связи с резким ростом количества новых случаев инфицирования правительство Франции обсудило дополнительные меры реагирования, чтобы не допустить возврата к всеобщей изоляции, которая была введена в стране в начале пандемии.

По данным французского министерства здравоохранения, за последнюю неделю были госпитализированы 2 тысячи 432 человека. Из них 417 человек попали в отделения интенсивной терапии.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 10 сентября - 9 тысяч 843 новых случая.

Напомним, что всего с начала пандемии во Франции умерли 30 тысяч 910 человек. При этом за последние 24 часа было зарегистрировано 17 смертей.

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Автор: УНИАН