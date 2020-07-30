В мире количество больных коронавирусом превысило 17 миллионов (карта)

Более 66 тысяч пациентов в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

По состоянию на обед 30 июля в мире зафиксировали более 17 миллионов случаев коронавируса COVID-19.

Заражения коронавирусом обнаружили в 213 странах и территориях.

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Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего с начала эпидемии в мире подтвердили 17 039 160 случаев инфицирования COVID-19, 667 218 из них – летальные, 9 974 949 человек выздоровели.

1% или 66 385 пациентов в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Где больше всего выявлено случаев COVID-19

США (4 427 493),

Бразилия (2 552 265),

Индия (1 581 963),

Россия (832 993),

Южная Африка (471 123).

Украина занимает 33 место в антирейтинге стран с наибольшим количеством больных.

Как сообщал УНИАН, в целом с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 68 794 человек. Из них – 38 154 выздоровели. К сожалению, 1 673 пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 28 967 человек.

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