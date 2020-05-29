В Китае сделали сенсационное заявление: рынок в Ухане не был источником COVID-19

Отмечается, что у животных на рынке собрали образцы и они дали отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее считалось, что рынок в городе Ухань стал местом, где зародился и начал распространяться новый коронавирус COVID-19. Но в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) впервые опровергли эту информацию.

Об этом сообщает издание Science Alert, пишет 24 канал.

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Отмечается, что у животных на рынке собрали образцы и они дали отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию. То есть они не могли заразить покупателей и быть промежуточным хозяином коронавируса.

Директор Центра Гао Фу сказал китайским государственным СМИ, что рынок в Ухане стал "одной из жертв".

Как говорится в источнике, вероятно вирус был в Ухане до того, как были зарегистрированы первые случаи. В январе ученые исследовали то, что 13 пациентов из 41 первого случая не имели никакой связи с уханьским рынком.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в ВОЗ также предположили, что коронавирус могли занести на рынок в Ухане. Эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, а впоследствии она распространилась среди населения.

Кроме того, в США некоторые издания считают, что COVID-19 был создан искусственно китайскими учеными и мог распространиться из лаборатории. Подтверждений относительно этого нет.

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