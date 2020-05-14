В Италии выросли суточные показатели смертности от COVID-19

За последние 24 часа скончались 262 человека, когда до этого за сутки было 195 летальных случаев.

В Италии выросли суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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За последние 24 часа от осложнений коронавирусного заболевания скончались 262 человека. Вчера, 13 мая, сообщалось о 195 смертей.

В целом в Италии зафиксировано 31 тысячу 368 летальных случаев.

По данным на 14 мая, количество инфицированных коронавирусом человек составляет 76 440 тысяч, что на 2 тысячи 017 меньше, чем в предыдущие сутки.

Госпитализированы 11 тысяч 453 человека, что на 719 меньше, чем было день назад.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 855 пациентов, что на 38 меньше, чем вчера.

Выздоровели и были выписаны из больницы 115 тысяч 288 человек, что на 2 тысячи 747 больше, чем в предыдущие сутки.

Кроме того, 64 тысячи 132 человека находятся в изоляции с симптомами COVID-19.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 223 тысячи 096 человек, за последние сутки это число увеличилось на 992.

В мире по смертности Италия занимает третье место после США и Великобритании, а по количеству зараженных - пятое место после США, России, Великобритании и Испании.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 мая в мире от коронавирусной инфекции погибли 297 197 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 347 015. При этом 1 548 547 человек выздоровели.