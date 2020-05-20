В Британии снизились суточные показатели смертности от COVID-19

За последние сутки в этой стране умерли 363 человека, накануне - 545.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии снова уменьшились суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

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В частности, за последние сутки зафиксировано 363 летальных исхода. Вчера, 19 мая, сообщалось о смерти 545 человек.

Всего в Британии зафиксировано 35 тысяч 704 летальных случая.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 248 тысяч 243 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тысячи 472 человека.

По состоянию на сегодняшнее утро тесты на коронавирус сдали 2 миллиона 962 тысячи 227 человек.