В Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Ранее датское правительство планировало уничтожить 17 миллионов норок из-за мутировавшего штамма коронавируса.
Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании в Twitter, пишет РБК-Украина.
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"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", - говорится в сообщении.
При этом в управлении отметили, что в стране коронавирус выявили на 284 норковых фермах, еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.
Коронавирус у норок: что известно
- В Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса там планировали уничтожить 17 миллионов норок.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутаций коронавируса является поспешным.
- Позже стало известно, что правительство Дании не может сейчас ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок из-за правовых коллизий.
- Кроме того, сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.
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