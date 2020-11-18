При этом в управлении отметили, что еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.

В Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Ранее датское правительство планировало уничтожить 17 миллионов норок из-за мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании в Twitter, пишет РБК-Украина.

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"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом в управлении отметили, что в стране коронавирус выявили на 284 норковых фермах, еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.

Коронавирус у норок: что известно

В Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса там планировали уничтожить 17 миллионов норок.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутаций коронавируса является поспешным.

Позже стало известно, что правительство Дании не может сейчас ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок из-за правовых коллизий.

Кроме того, сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.

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Автор: УНИАН