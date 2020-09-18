Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США.

За сутки во всем мире выявлено 307 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксирован 5 431 летальный случай.

Читайте такжеNew York Times: Хватит ждать возвращения привычной жизни в 2021 году, этого не будетОб этом свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса.

Напомним, 17 сентября, во всем мире зафиксировано почти 284 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, и 5 914 летальных случаев.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 30 071 314 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 944 887 человек. Между тем, выздороветь удалось 20 432 852 пациентам.

Больше всего тех, кто выздоровел в Индии, Бразилии и США.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 674 411). На втором месте Индия – 5 118 253, на третьем - Бразилия (4 455 386), на четвертом - Россия (1 081 152), пятое место у Перу (744 400 ). Украина переместилась на 25 место (170 373), между Израилем и Канадой.

Коронавирус в мире:

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Автор: Ирина Погорелая