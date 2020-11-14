Украина – 18-я в мировом рейтинге по количеству инфицированных.

С начала пандемии в мире 53 320 716 человек заразились коронавирусом. Из них 34 402 340 удалось выздороветь.

Об этом говорится в утренних данных карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США – 10 737 335, Индии – 8 728 795, Бразилии – 5 810 652, Франции – 1 915 677, России – 1 865 395, Испании – 1 458 591, Британии – 1 321 031, Аргентине – 1 296 378, Колумбии – 1 182 697 и Италии – 1 107 303.

Украина оказалась на 18-й позиции в общем рейтинге по количеству больных.

В то же время больше всего случаев выздоровления зафиксировано в Индии, Бразилии и США.

1 302 036 людей умерли от осложнений.

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Автор: УНИАН