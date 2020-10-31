45 595 575 человек на планете заразились коронавирусом с начала пандемии. При этом 29 690 222 из них удалось выздороветь.
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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США – 9 045 495, Индии – 8 137 119, Бразилии – 5 516 658, России – 1 588 433, Франции – 1 377 347, Испании – 1 185 678, Аргентине – 1 157 179 и Колумбии – 1 053 122.
Украина в рейтинге на 21-м месте: между Бангладешем и Филиппинами.
1 188 947 больных, к сожалению, умерли.
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