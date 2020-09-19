Коронавирус новости-сколько больных в мире, данные по странам / REUTERS
По состоянию на утро 19 сентября коронавирусом с начала пандемии в мире заболели 30 406 197 человек. При этом 20 683 110 удалось выздороветь.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Читайте такжеВспышка COVID-19 выходит из-под контроля, вакцина не поможет – ООН
Лидерами по распространению вируса остаются США – 6 723 933, Индия – 5 214 677, Бразилия - 4 495 183, Россия – 1 086 955.
Украина в мировом рейтинге со 188 указанных регионов остается на 25-м месте по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 – между Израилем и Канадой.
С начала пандемии умерли 950 520 больных.
Коронавирус: новости
- В Израиле ввели второй локдаун из-за коронавируса
- Nature: Ученые нашли способ, как не позволить COVID-19 блокировать атаку иммунитета
- Коронавирусные рекорды: Франция и Испания фиксируют стремительное распространение COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram