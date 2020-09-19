С начала пандемии в мире умерло 950 520 больных.

По состоянию на утро 19 сентября коронавирусом с начала пандемии в мире заболели 30 406 197 человек. При этом 20 683 110 удалось выздороветь.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Лидерами по распространению вируса остаются США – 6 723 933, Индия – 5 214 677, Бразилия - 4 495 183, Россия – 1 086 955.

Украина в мировом рейтинге со 188 указанных регионов остается на 25-м месте по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 – между Израилем и Канадой.

С начала пандемии умерли 950 520 больных.

Коронавирус: новости

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Автор: Яна Ставская