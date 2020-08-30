По состоянию на утро, 30 августа, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 25 миллионам.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Гопкинса.
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Так, в настоящее время зафиксировано 24 996 456 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Вылечились от коронавируса 16 409 757 пациентов. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 842 466 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (5 961 094 случая), Бразилия (3 846 153) и Индия (3 542 733).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 182 761 умерший от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (120 262), на третьем – Мексика (63 498).
Коронавирус в мире: что известно
- Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в почти 200 странах мира, включая Украину.
- Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни-пандемией.
- В ВОЗ предполагают, что смертность от последствий коронавирусной инфекции может существенно вырасти зимой.
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