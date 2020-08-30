Более 16 миллионов человек в мире выздоровели от COVID-19 / фото REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Гопкинса.

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Так, в настоящее время зафиксировано 24 996 456 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 16 409 757 пациентов. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 842 466 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (5 961 094 случая), Бразилия (3 846 153) и Индия (3 542 733).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 182 761 умерший от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (120 262), на третьем – Мексика (63 498).

Данные по коронавирусу на 30 августа 2020 / скриншот

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Алина Вишневская