От коронавируса умерли уже почти 900 тыс. человек / Иллюстрация REUTERS
По состоянию на утро среды, 9 сентября, в мире насчитывается уже 27,4 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
Читайте такжеГлава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
18,4 млн больных выздоровели.
Также зарегистрировано 896 тыс. летальных случаев.
Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,2 млн, Бразилия - 4,1 млн. В России количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 032 354 человека. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по количеству больных COVID-19 в мире.
Коронавирус в мире: последние новости
- В Испании зафиксировали самое высокое с апреля количество новых случаев инфицирования COVID-19
- Трамп рассказал, когда может быть готова американская вакцина от COVID-19
- В Италии из-за COVID-19 запретят школьникам петь на уроках музыки
- Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии
- Антирекорд: от COVID-19 умерли в два раза больше людей, чем днем ранее
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram