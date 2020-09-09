От коронавируса умерли уже почти 900 тыс. человек / Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

18,4 млн больных выздоровели.

Также зарегистрировано 896 тыс. летальных случаев.  

Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,2 млн, Бразилия - 4,1 млн. В России  количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 032 354 человека. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по количеству больных COVID-19 в мире.

Коронавирус в мире: последние новости

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Автор: Екатерина Лиманская