Ученый допустил существование COVID-19 в "спящем" режиме еще до вспышки в Ухане

По словам ученого, многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в "спящем" состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.

Об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.

Он утверждает, что многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях.

"Куда ушел SARS-1 [Тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV; его вспышка произошла в 2003 году]? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься", - отметил Джефферсон, добавив, что необходимо исследовать, как возникает и мутирует вирус.

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"Я думаю, что вирус уже был здесь. Говоря "здесь", я имею в виду повсюду. Вероятно, мы наблюдаем "спящий" вирус, который активировался под воздействием природных условий", - пояснил исследователь.

Он добавил, что объяснением этому может быть только то, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят. Провоцировать их активность, по предположению Джефферсона, кроме природных условий, может провоцировать скученность людей. "Это то, что мы и должны искать", - добавил ученый.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что первый случай заражения новым типом коронавируса в Китае был зарегистрирован еще 17 ноября.

По официальным данным коронавирус впервые зафиксировали в Китае в конце декабря 2019 года.

Также, как свидетельствует исследование сточных вод в национальном институте здравоохранения, коронавирус присутствовал в двух крупных городах на севере Италии в декабре 2019 года, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай.

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