Всего в мире COVID-19 инфицировано более 48,8 млн человек.

По состоянию на 6 ноября в мире коронавирусом заразились уже более 48,8 млн человек.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 48 829 607 человек, из них выздоровел 32 272 400. Число умерших возросло до 1 235 678.

За минувшие сутки по всему миру зарегистрировали почти 600 тысяч новых больных коронавирусом. Это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 611 293), Индия (8 411 724), Бразилия (5 590 025), Россия (1 063 720), а также Франция, Испания, Аргентина и Великобритания.

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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (234 949), Бразилии (161 106), Индии (124 315) и Мексике (93 772).

Согласно данным ВОЗ, наихудшая ситуация в Европе. На прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству заболевших Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Мы действительно наблюдаем взрыв... в том смысле, что будет нужно всего несколько дней, чтобы прирост в европейском регионе составил один миллион случаев", – заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет 24 канал.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине за сутки зарегистрирован 9 721 новый случай COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек, выздоровели 195 544 человека, умерли 8 125.

Справка УНИАН.

31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Основным источником инфекции считают местный рыбный и животный рынок города Ухань. Разнообразные источники и жители Уханя утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Через сложную эпидемию 22 февраля власти Китая полностью заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы. В этих районах начал действовать жесткий карантин. В конце этого же месяца ВОЗ предоставила новой болезни статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение. Уже 11 марта коронавирус COVID-19 получил статус пандемии. SARS-СoV-2 – это официальное название нового вида коронавирус. COVID-19 – это название болезни, которую он вызывает. COVID-19 – потенциально тяжелая респираторная инфекция. Она может протекать как и в легкой или бессимптомной форме, так и вызывать разнообразные тяжелые осложнения. Самым распространенным осложнением является вирусная пневмония, но известно, что вирус вызывает тромбообразование, вследствие чего может выйти из строя любой орган. Кроме того, он может навредить центральной нервной системе. Пока что нет действенных методов лечения и профилактики COVID-19. Поэтому ученые со всего мира активно пытаются найти эффективные лекарства и вакцину.

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Автор: Виктория Гордиенко