Медики объяснили, как они готовятся ко второй волне коронавируса и что будут делать, если пациентов станет слишком много.

Больницы по всему миру столкнулись со стремительным ростом количества пациентов с COVID-19. Одни врачи говорят, что их возможности уже заканчиваются, а другие готовятся к худшему.

Что происходит в больницах, когда возможности лечить людей больше нет? И действительно ли это может произойти во время второй волны COVID-19?

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное на 30 октябряNewsweek пишет, что в США количество новых ежедневных случаев заражения перевалило за 60 тысяч. Больницы заполнены на 95% в то время, как в стране пытаются развернуть полевые госпитали для больных COVID-19. В Европе, где количество случаев заражения на душу населения выше, чем в США, вторая волна уже ударила по странам, которым удалось избежать трагедии во время первого раунда пандемии.

В одной из крупнейших клиник Польши хватает кроватей и систем искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Но не хватает персонала. Франция ввела в Париже и 8 других крупных городах комендантский час с 21:00 до 6:00. Таким образом, французское правительство хочет защитить больницы и отделения интенсивной терапии от чрезмерной нагрузки.

В Великобритании правительство предупредило, что в наиболее пострадавших регионах, в частности в Манчестере, больничные койки закончатся в ноябре. Отделения интенсивной терапии готовятся к перегрузке. Некоторые больницы меняют назначение других подразделений, чтобы повысить шансы разобраться с коронавирусом во время второй волны. Полевые госпитали, построенные в начале пандемии для лечения пациентов в худшем состоянии, снова готовят к запуску. В Манчестере такой госпиталь начнет работать со следующей недели.

Доктор Ринеш Пармар, который работает в отделении интенсивной терапии и возглавляет Ассоциацию врачей Великобритании, пояснил, что нехватка коек - не самая большая проблема в стране. Главная беда - это нехватка персонала.

"От полевых госпиталей не будет никакой пользы, если у нас просто не будет медиков, чтобы там работали. Медсестры и врачи, как и во время первой волны, меняют направление работы. Очередь из новых специалистов не появилась здесь магическим образом. Пациенты в отделах интенсивной терапии требуют особого персонального ухода. И во время второй волны мы не сможем это обеспечить. Найти персонал для полевых госпиталей становится чрезвычайно трудно", - рассказал доктор Пармар.

Что же происходит, когда места в отделении интенсивной терапии заканчиваются? Врачи объясняют, что здесь ситуация требует определенной готовности.

Читайте такжеBBC: Человечество ждут пандемии похуже, чем COVID-19, которые дешевле не допустит"Мы делаем все возможное, чтобы пациент был в стабильном состоянии. Чтобы мы могли перевезти его в карете скорой помощи в другую больницу. Мы так делали во время первой волны. И именно это мы сейчас готовимся делать дальше", - сказал доктор Пармар.

Но это лишь один из элементов так называемых "расширенных возможностей" для борьбы с неожиданным наплывом пациентов. Больницы также прибегают к перераспределению персонала, установке коек более тесно и использованию мест в других отделениях для размещения пациентов, которым требуется интенсивная терапия. Но, по мнению доктора Пармара, этого может быть недостаточно.

"Сейчас больницы пытаются по-другому распределить физическое пространство в своих помещениях. Они переоборудуют обычные палаты в отделения интенсивной терапии. Но это способствует также увеличению нехватки медиков. Найти свободное место, действительно свободные кровати и даже системы ИВЛ можно. Но нужно больше врачей интенсивной терапии и медсестер. Золотой стандарт - это когда одна медсестра ухаживает за одним пациентом. Но сейчас у нас на одну медсестру несколько больных в интенсивной терапии. Мы стараемся, но есть определенные вещи, от которых нам придется пострадать", - сказал британский врач.

Профессор Оксфордского университета Пол Лисон, работающий в клинике Джона Рэдклиффа, согласился, что чрезмерное количество пациентов тревожит всех. Лисон специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях. Но ему пришлось заняться лечением больных COVID-19. Во время первой волны наплыв пациентов был настолько массовым, а знаний о коронавирусе было так мало, что "все просто валилось". Но, по его мнению, у врачей, которым придется иметь дело с перегрузкой во время второй волны, теперь есть одно большое преимущество. Они уже это делали.

"Мы, безусловно, обсуждаем, что будем делать зимой. Не стоит забывать, что еще пока только ноябрь. И пока рано говорить о таких вещах. У нас еще полгода перегрузки впереди. Но теперь после первой волны у нас есть данные, которые позволят лучше лечить людей, и пракрити, которые работают наиболее эффективно. Мы лучше подготовлены", - говорит он.

Читайте такжеЕвросоюз ожидает дефицита вакцин от коронавируса до 2022 годаДоктор Пармер соглашается, но лишь отчасти. Он признает, что сейчас медики больше знают о COVID-19, чем в начале года. Но организация и планирование работы в клиниках до сих пор не улучшились. Но если количество больных будет настолько большим, что даже всех расширенных возможностей будет не достаточно, врачи объясняют, что им придется выбирать, кого лечить, а кого нет.

"Мы привыкли принимать трудные решения. Но их придется принимать все чаще. Нам придется выбирать тех, у кого больше шансов на выживание. Кто уже в отделении интенсивной терапии, а кто еще нет. Мы, скорее всего, будем стараться лечить тех, кто не подсоединен к ИВЛ. Но эти люди будут знать, что не получают лучшую помощь. Мы надеемся, что в такой ситуации этого будет достаточно", - сказал доктор Пармар.

Пандемия коронавируса: что известно по состоянию на 30 октября?

Сейчас из-за роста заболеваемости на коронавирус ряд стран Европы вернули полный или частичный локдаун. К примеру, так сделала западная соседка Украины - Польша.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заметила рост ежедневной смертности в Европе на 40% по сравнению с прошлой неделей.

Между тем в Украине, несмотря на рост количества больных COVID-19, жесткий карантин вводить пока не собираются. Более жесткие ограничения могут ввести, если суточный прирост больных достигнет 15 тысяч.

По состоянию на 30 октября в Украине за сутки COVID-19 заболели 8 312 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 378 729 случаев COVID-19. В общем от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер 7041 человек, в том числе 173 человека - за прошедшие сутки. Выздоровели 155026 человек, за минувшие сутки – 3 394.

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Перевод: Лесь Дымань