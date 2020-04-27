Более трех миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом
20:54, 27 апреля 2020Зарубежные новости
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Около трети случаев приходятся на США.
Эпидемия коронавируса не останавливается / УНИАН
По состоянию на 20:40 во всем мире зафиксировано 3 002 303 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 208 тысяч из них – летальные.
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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
На сегодня почти миллион случаев (972 969) зафиксирован в США. В пятерке лидеров - Испания, Италия, Франция и Германия.
Ранее сообщалось, что в России, по состоянию на 27 апреля, количество зараженных коронавирусом стало больше, чем в Китае.
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