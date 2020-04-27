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Более трех миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом

20:54, 27 апреля 2020
Зарубежные новости
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Эпидемия коронавируса не останавливается / УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

На сегодня почти миллион случаев (972 969) зафиксирован в США. В пятерке лидеров  - Испания, Италия, Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что в России, по состоянию на 27 апреля, количество зараженных коронавирусом стало больше, чем в Китае.

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