Более трех миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом

Около трети случаев приходятся на США.

По состоянию на 20:40 во всем мире зафиксировано 3 002 303 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 208 тысяч из них – летальные.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

На сегодня почти миллион случаев (972 969) зафиксирован в США. В пятерке лидеров - Испания, Италия, Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что в России, по состоянию на 27 апреля, количество зараженных коронавирусом стало больше, чем в Китае.

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