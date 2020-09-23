Исследование показало, что таких пациентов на самом деле может быть меньше, чем считалось.

У каждого пятого зараженного коронавирусом так и не появляются симптомы. К таким выводам пришло новое исследование. Эта цифра значительно меньше, чем говорили предыдущие оценки количества людей, которые переживают COVID-19 без очевидных признаков.

Читайте такжеВ США от коронавируса умерли более 200 тысяч человекОб этом пишет Newsweek, добавляя, что эксперты все же предостерегают: это совсем не означает, что можно не соблюдать мер профилактики, призванные сдержать распространение коронавируса. Во время пандемии представление о том, сколько людей испытывают COVID-19 без симптомов, менялось с накоплением дополнительных данных. Например, в начале месяца главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи сказал, что таких пациентов может быть 40-45%. Хотя еще в июле он допускал, что их 20-40%.

Знание о том, у скольких людей COVID-19 проходит без симптомов, важно для эффективного сдерживания распространения болезни. Авторы новой научной работы, опубликованной в медицинском журнале PLOS Medicine, провели систематический анализ 94 предыдущих исследований коронавируса, участники которых были заражены и за развитием симптомов которых тщательно следили на протяжении определенного времени.

Пациентов считали бессимптомными, если у них так и не появлялось очевидных признаков болезни. Тех, у кого они все же со временем появлялись, определяли как "предсимптомных". Подсчеты показали, что 20% участников подхватили коронавирус, но остались без симптомов. В семи исследованиях критерии несколько отличались. Они показали, что 31% пациентов испытывают COVID-19 без признаков болезни.

Читайте такжеThe Guardian: Способа вернуться в мир до появления COVID-19 не существуетАвторы также обнаружили, что люди без симптомов реже передавали коронавирус другим по сравнению с теми, у кого COVID-19 проходил в более тяжелых формах. Признавая ограничения своего исследования, авторы отмечают, что большинство научных работ, которые они оценили, не были предназначены для определения доли бессимптомного заражения. Команда также не учитывала случаи, когда тесты на коронавирус показывали фальшивый отрицательный результат. Поэтому количество бессимптомных пациентов может быть и больше.

Соавтор исследования эпидемиолог из Университета Берна в Швейцарии Никола Лоу сказала Newsweek, что действительно бессимптомные пациенты в меньшинстве. И они "скорее всего ответственны за относительно небольшую долю всех случаев передачи SARS-CoV-2". Она добавила, что профилактические меры, такие как обязательное использование маски, соблюдение социального дистанцирования и массовое тестирование, все равно нужны. Потому что "у большинства людей развиваются симптомы. И много случаев передачи болезни происходят на предсимптомном этапе".

Читайте такжеNew York Times: Проверка температуры не помогает бороться с COVID-19Эксперты, не участвовавшие в новом исследовании, скептически отнеслись к его выводам. Дени Оран из Scripps Translational Research Institute, который был соавтором исследования о бессимптомном распространении коронавируса, сказал Newsweek, что авторы новой работы не учли важные новые данные. По его мнению, команда могла сделать ошибочные выводы, придавая слишком большой вес исследованиям, проведенным в Китае. Ведь там наблюдение за симптомами могло быть более интенсивным, чем в других странах.

Ситуация с коронавирусом в Украине и мире

По состоянию на 10:00 23 сентября в мире зафиксировано более 31,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. При этом более 21,7 миллиона человек удалось выздороветь от COVID-19, а более 970 тысяч человек скончались.

За сутки коронавирус подтвердили у 3 497 жителей Украины. По состоянию на 23 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 184 734. С начала пандемии в Украине выздороветь от коронавируса удалось всего 81 670 людям, при этом 3 705 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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Перевод: Лесь Дымань