В мире растет количество больных COVID-19

Жертвами недуга с начала пандемии стало уже 233 405 человек.

По состоянию на 7:30 1 мая в мире зафиксировано 3 257 520 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего – в США (1 069 826), Испании (213 435), Италии (205 463).

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Кроме того, в лидерах по инфицированию также: Британия (172 481), Франция (167 299), Германия (163 009), Турция (120 204), Россия (106 498).

Жертвами недуга с начала пандемии стало уже 233 405 человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (27 967), Великобритании (26 771), Испании (24 543) и Франции (24 376).

В то же время выздоровело 1 014 809 пациентов. Больше всего – в США (153 947).

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