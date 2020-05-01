В мире растет количество больных COVID-19
По состоянию на 7:30 1 мая в мире зафиксировано 3 257 520 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего – в США (1 069 826), Испании (213 435), Италии (205 463).
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.
Читайте такжеСтало известно, когда Путин последний раз встречался c премьером, который заболел Covid-19
Кроме того, в лидерах по инфицированию также: Британия (172 481), Франция (167 299), Германия (163 009), Турция (120 204), Россия (106 498).
Жертвами недуга с начала пандемии стало уже 233 405 человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (27 967), Великобритании (26 771), Испании (24 543) и Франции (24 376).
В то же время выздоровело 1 014 809 пациентов. Больше всего – в США (153 947).
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире