В Китае проверили, как формируется иммунитет к COVID-19

Согласно исследованию персонала больницы во Франции, люди с легкой формой COVID-19 могут выработать антитела, которые позволяют защититься от коронавируса как минимум на несколько недель.

Исследователи из Пекина показали, что обезьяны, которых заразили коронавирусом SARS-CoV-2, были защищены от повторного заражения вирусом на срок до 28 дней.

Хотя эксперимент доказал, что иммунитет действительно формируется, неясно, как долго этот иммунитет будет действовать у людей — необходимо будет ждать месяцы или даже годы, уверены авторы эксперимента, пишет НВ.

Ученые из Пекинского медицинского колледжа провели эксперимент на макаках-резусах, которые часто используются в опытах за их сходство с людьми, чтобы выяснить, получают ли животные кратковременный иммунитет к вирусу.

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Шесть макак-резусов были инфицированы дозой вируса SARS-CoV-2. У них развились симптомы от легкой до умеренной, и на восстановление ушло около двух недель.

Через двадцать восемь дней после первой инфекции четыре из шести обезьян получили еще одну дозу вируса, но на этот раз, несмотря на небольшое повышение температуры, они не показали признаков повторного заражения. Взяв образцы, исследователи обнаружили, что пиковое вирусная нагрузка была достигнута через три дня после заражения обезьян.

Эти обезьяны показали более сильный иммунный ответ после первой инфекции, вырабатывая больше так называемые нейтрализующие антитела, которые, возможно, защищали их от нового заражения. Авторы заявили, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы увидеть, как долго сохраняется этот иммунную защиту.

Добавим, согласно исследованию персонала больницы во Франции, люди с легкой формой COVID-19 могут выработать антитела, которые позволяют защититься от коронавируса как минимум на несколько недель.

Исследователи говорят, что результаты, которые еще не рецензировались, однако, были «обнадеживающими», так как мало известно о механизмах иммунитета против нового коронавирус, особенно у людей с легкими формами заболевания.

Исследование было проведено на 160 сотрудников в двух больницах в Страсбурге, у которых был положительный тест на COVID-19 и при этом легкие формы заболевания.

«Мы знали, что у людей с тяжелыми формами заболевания вырабатываются антитела в течение 15 дней после появления симптомов. Теперь мы знаем, что это также верно для тех, кто переболел в легкой форме, даже если уровень антител, вероятно, слабее», — сказал Арно Фонтанет, руководитель глобального департамента здравоохранения в Институте Пастера, который проводил исследования в Университетской клинике в Страсбурге.

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