Во время экспериментов ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция может подавлять производство интерферонов.

Датские ученые сумели объяснить, почему же у некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно.

Дело в том, что возбудитель коронавируса может скрывать генетический материал от иммунной системы. Вследствие этого, как утверждают исследователи, иммунная система его просто не замечает и не реагирует на него. Это явление характерным для инфицированных на ранних стадиях болезни и тех, которые переносят COVID-19 абсолютно бессимптомно.

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Работа ученых из Орхусского университета опубликована на официальном сайте учреждения, пишет 24 канал.

Так, в легких человека имеются иммунные клетки под названием альвеолярные макрофаги. Они обеспечивают нормальную работу органа и защищают его от патогенов.

Альвеолярные макрофаги на столько важны, что их относят к защите "первого уровня" против вирусов. Когда макрофаги замечают инфекцию, то запускают производство интерферонов для атаки. Обычно при острых респираторных инфекциях, таких как грипп, эти клетки продуцируют большое количество интерферона.

Ученые пришли к неожиданному выводу после наблюдения за поведением альвеолярных макрофагов в ответ на коронавирус.

Во время экспериментов ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция может подавлять производство интерферонов. Предполагалось, что макрофаги будут производить их в большом количестве, но ожидание не подтвердилось.

"Вероятно, COVID-19 скрывает свой генетический материал от распознавания этими иммунными клетками. Тем самым, продуцирование интерферона не начинается", – предполагают исследователи.

Именно поэтому болезнь не проявляется симптоматически, а инфекция незаметно распространяется среди людей. Вместе с тем, ученые отмечают, что все причины нетипичной реакции организма пока непонятны.

Поэтому в новых этапах исследований ученые постараются выяснить, почему иммунная система не всегда распознает коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Автор: УНИАН