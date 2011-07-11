В автокатастрофе погибли не менее 40 школьников

В автокатастрофе на юго-востоке Бангладеш сегодня погибли не менее 40 школьников.

Как сообщает радио «Свобода», в кузове грузового автомобиля находились около 60 детей в возрасте от 8 до 12 лет. По свидетельствам очевидцев, дети, возвращавшиеся домой после спортивных соревнований, пели и танцевали, когда грузовик сорвался с размытой грунтовой дороги и упал в канал.