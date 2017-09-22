Плохие отношения с родственниками в детстве повышают риск депрессии в зрелом возрасте - ученые
15:31, 22 сентября 2017Зарубежные новости
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Проблемы в отношениях с супругами, братьями, сестрами и матерями были одинаково тесно связаны с симптомами депрессии.
Напряженные отношения с матерью повышали риск депрессии у дочерей сильнее, чем у сыновей / pixabay.com
Специалисты из Университета Айовы проанализировали данные 495 взрослых из 254 семьей. Ученые оценивали выраженность симптомов депрессии и уровень напряжения в отношениях с членами семьи. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая пол, этническую принадлежность и уровень образования, пишет The Hindustan Times.
Читайте такжеПсихологи рассказали о симптомах депрессии, которая развивается после отпускаИсследование показало, что проблемы в отношениях с супругами, братьями, сестрами и матерями были одинаково тесно связаны с симптомами депрессии. Также ученые выяснили, что напряженные отношения с матерью повышали риск депрессии у дочерей сильнее, чем у сыновей.
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