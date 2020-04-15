Washington Post: Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие

Медики подозревают, что вирус способен проникать не только в клетки дыхательных путей, но и других человеческих органов.

Новый коронавирус убивает, провоцируя воспаление и блокируя крошечные мешочки с воздухом в легких, заставляя человеческое тело задыхаться без кислорода. Это приводит к отказу жизненно важных органов.

Но клиники по всему миру видят доказательства, которые указывают на то, что вирус также может вызывать воспалительные процессы в сердце, острое заболевание почек, неврологические нарушения, кровяные тромбы. Он может поражать кишечник и провоцировать проблемы с печенью, - пишет Washington Post. Все это осложняет лечение тяжелых больных с COVID-19 и делает процесс выздоровления от коронавируса менее четким.

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Распространение этих эффектов слишком большое, чтобы можно было их связать исключительно с так называемым "цитокиновым штормом" - слишком мощной реакцией иммунной системы, которая атакует организм, вызывая серьезные повреждения органов. Почти у половины госпитализированных с COVID-19 людей обнаруживали кровь или белок в моче, что указывало на повреждения в их почках. Об этом изданию рассказал нефролог из Медицинской школы Йельского университета Алан Клигер, который сейчас помогает проводить диализ больным COVID-19.

Он добавил, что более тревожным является предварительные данные, которые указывают, что в 14-30% пациентов, которые попали в отделение интенсивной терапии в Нью-Йорке и Ухане, потеряли функцию почек и требовали проведения диализа. По его словам, нью-йоркских пациентов с отказом почек было так много, что клиникам начало остро не хватать медиков, чтобы проводить диализ. Поэтому они начали нанимать добровольцев из других частей страны. Также медицинским учреждениям остро не хватает стерильных жидкостей, которые используются для такой терапии.

"У очень многих людей такие проблемы. Для меня это что-то новое. Думаю, что очень вероятно, что вирус цепляется к клеткам почек и атакует их", - считает Клигер.

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Впрочем, в медицине довольно часто логические предположения не подтверждаются исследованиями. Врачи, с которыми общались журналисты Washington Post, признали, что сделали свои предположения на основании меньшего количества данных, чем обычно нужны для того, чтобы сделать убедительные клинические выводы. Много других потенциальных причин повреждения органов и тканей еще надо проверить. В частности, это может вызывать респираторный дистресс, лекарства, которые получают пациенты, высокая температура, стресс из-за пребывания в отделении интенсивной терапии и "цитокиновый шторм".

Однако, когда ученые проводили в Ухане вскрытие погибших от COVID-19 пациентов, они заметили, что в 9 из 26 были серьезные поражения почек, а еще в семи - частицы коронавируса в этих органах. Об этом говорят выводы ученых из Уханя, которые были опубликованы 9 апреля в медицинском журнале Kidney International.

"Это поднимает очень четкие подозрения, что, по крайней мере, частично острое поражение почек, которые мы видели, - это результат прямого воздействия вируса на эти органы. И это отличается от того, что мы видели во время эпидемии SARS в 2002 году", - сказал нефролог Пол Малевский из Питтсбургской школы медицины.

Washington Post пишет, что одна из клиник в Нью-Йорке имела более 50 пациентов в отделении интенсивной терапии, которым нужно было 24-часовое лечение почек. Однако, у них было только 39 необходимых медицинских машин для этого.

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Коронавирус также может вредить сердцу. Медики в Китае и в Нью-Йорке сообщали о случаях миокардита. Это воспаление сердечной мышцы. Также у пациентов с COVID-19 наблюдалась аритмия, которая могла привести к сердечному приступу.

"Казалось, что они чувствуют себя нормально, насколько это позволяло респираторное состояние. А потом вдруг у них начинались кардиологические проблемы, которые были сильнее, чем даже респираторные", - сказал невролог Колумбийского университета Майкл Элкинд, который возглавляет Американскую ассоциацию сердца.

"Казалось, что проблемы с сердцем были больше, чем их заболевание легких. И это заставляет людей задуматься о прямом влиянии", - добавил он.

Элкинд добавил, что в Китае оценка группы тяжело больных пациентов выявила, что у 40% наблюдали аритмию и 20% - другие виды поражения сердца.

"Существует обеспокоенность, что это может указывать на прямое влияние вируса", - добавил он.

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SARS-CoV-2 проникает в человеческие клетки, цепляясь к рецепторы ACE2 на их поверхности. Точно известно, что так он заражает клетки дыхательных путей. Но растут подозрения, что коронавирус так же действует и на другие органы, используя тот же механизм. К примеру, у клеток органов пищеварения в 100 раз больше рецепторов ACE2, чем у дыхательных путей.

"Это чрезвычайная плоскость, которую вирус может завоевать и начать массово себя воспроизводить", - сказал главный редактор American Journal of Gastroenterology Бреннан Спигел.